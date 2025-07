"Renasci", diz jovem que sobreviveu a esfaqueamento após tentativa de assalto no DF

Um jovem de 18 anos foi gravemente ferido durante uma tentativa de assalto em Samambaia Sul (DF). Na ocasião, ele estava com um amigo ao sair da escola quando foram abordados por um suspeito armado com uma faca.



"Quando percebi que meu amigo estava começando a dar uns passos para trás, puxei o criminoso pelo pescoço. Ele tentou desferir várias facadas contra mim", relatou a vítima. O jovem sofreu múltiplas facadas, com um golpe ficando a apenas três centímetros do coração.



Após receber socorro e passar por cirurgias, ele teve alta hospitalar. "Renasci. Se fosse 3 cm mais para dentro, teria sido fatal", afirmou o jovem em entrevista, destacando o desejo de que o autor do crime seja capturado.



