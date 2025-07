Restaurante comunitário em São Sebastião (DF) é fechado para manutenção programada

O restaurante comunitário em São Sebastião (DF) está fechado por tempo indeterminado. A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que o fechamento se deve a uma manutenção programada com previsão de reabertura em 90 dias. A obra atende a recomendações da Vigilância Sanitária e visa ampliar os serviços oferecidos no local. O governo local foi acionado para mais informações sobre a situação.



