Reunião do governo do DF discute atualização de protocolo sobre feminicídio

O governo do Distrito Federal realiza uma reunião no gabinete da vice-governadora Celina Leão para discutir a atualização do protocolo de investigação de casos de feminicídio. O encontro envolve representantes da Cúpula do GDF e aborda novos protocolos e ações preventivas.



A vice-governadora destaca que muitas mulheres assassinadas não procuraram órgãos oficiais antes dos crimes, apesar das estatísticas indicarem violência doméstica anterior.



