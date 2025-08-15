Logo R7.com
Reunião do governo do DF discute atualização de protocolo sobre feminicídio

O encontro envolve representantes da Cúpula do GDF e aborda novos protocolos e ações para evitar o crime

Balanço Geral DF|Do R7

O governo do Distrito Federal realiza uma reunião no gabinete da vice-governadora Celina Leão para discutir a atualização do protocolo de investigação de casos de feminicídio. O encontro envolve representantes da Cúpula do GDF e aborda novos protocolos e ações preventivas.

A vice-governadora destaca que muitas mulheres assassinadas não procuraram órgãos oficiais antes dos crimes, apesar das estatísticas indicarem violência doméstica anterior.

