Reunião entre governo e sindicato busca soluções para greve dos professores do DF

O governador do Distrito Federal se reuniu com o sindicato dos professores para discutir a greve da rede pública, que já dura quatro semanas. O governo está realizando reuniões e assembleias regionais nesta terça-feira (24), com uma assembleia-geral marcada para esta quarta-feira na Funarte.



A Secretaria de Educação se surpreendeu com a decisão de continuar a greve e reafirmou a disposição de negociar. Há cerca de 700 unidades de ensino afetadas, com 129 completamente paradas.



Os professores exigem um reajuste salarial de 19,8% e o pagamento adequado por titulações como mestrado e doutorado, além de melhorias na estruturação de carreira e revisão de benefícios previdenciários. br>

