Robô otimiza entregas de medicamentos no Hospital Regional de Santa Maria

Um robô está revolucionando a entrega de medicamentos no Hospital Regional de Santa Maria, após testes no Hospital de Base, em Brasília. Com um sistema integrado, o robô realiza entregas em apenas quatro a cinco minutos, comparado aos 20 a 30 minutos do método manual. Operando 24 horas por dia, o robô está em fase de testes e permanecerá três meses na unidade, já atingindo cerca de mil entregas diárias. "Quando o robô for embora, não vamos querer que ele vá, porque ele ajuda muito", comenta um dos funcionários, destacando o impacto positivo da tecnologia.