Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, apresenta melhorias um mês após privatização

A Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, está sob gestão privada do Consórcio Catedral há um mês, trazendo significativas melhorias para os 700 mil passageiros diários. A limpeza foi intensificada, e mais de 60 câmeras de segurança com reconhecimento facial foram instaladas.



Escadas rolantes e elevadores passaram por manutenção, e fiscais de plataforma foram posicionados para orientar os usuários. Uma sala multisensorial foi inaugurada para pessoas autistas.



O investimento de R$ 120 ao longo de 20 anos inclui melhorias futuras, como cobrança de estacionamento e taxa de acostagem discutida para ônibus do Distrito Federal e Entorno.



