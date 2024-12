Saiba como fazer difusor de citronela que ajuda a espantar mosquito da dengue

Com o período chuvoso, prevenir a criação de focos do mosquito aedes Aegypti é essencial para evitar doenças como dengue, chikungunya e zika. Também é preciso redobrar os cuidados para evitar receber picadas dos insetos que já circulam pelo ambiente. Uma das opções de repelente natural é o difusor de citronela. A farmacêutica Priscila Ciarlini explica como fazer o produto, com ingredientes como capim citronela e álcool, além de materiais como recipiente de vidro, peneira e tesoura. Confira.