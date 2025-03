Saiba como funciona o crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada

Mais de 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada realizaram simulações de empréstimos desde o lançamento da nova modalidade na última semana. Com mais de 11 mil contratos assinados, é recomendado prudência ao entrar na modalidade de crédito, pois as taxas podem ser altas.



O empréstimo pode ser vantajoso para investir em algo que gere renda extra ou quitar dívidas mais caras. A Febraban está promovendo rodadas de renegociações para facilitar o planejamento financeiro. Há uma expectativa de que as taxas de juros possam diminuir no segundo semestre. Organização e cautela são essenciais antes da contratação do empréstimo.



