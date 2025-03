Saiba como funcionam operações diárias de fiscalização tributária no DF

Os auditores da Secretaria de Economia do Distrito Federal realizam operações diárias de fiscalização tributária. Caminhões são pesados e a documentação é verificada. Recentemente, um caminhão transportando gin, whisky e vodka, avaliado em mais de R$ 400 mil, apresentou nota fiscal irregular, gerando multa superior a R$ 260 mil.



Outro veículo foi retido devido a discrepâncias entre a nota e a realidade do transporte de malharia, cuja origem e destino não condiziam. "A fiscalização deve ser feita, porque se não há fiscalização, pode haver irregularidades", afirmou um dos motoristas abordados. As atividades ocorrem continuamente durante todos os dias da semana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!