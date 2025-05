Saiba como obter medicamentos gratuitos pela Farmácia Popular

Os cidadãos têm direito a obter medicamentos gratuitos nas farmácias populares. Para isso, é necessário consultar um médico para obter uma receita em unidades de saúde ou hospitais. Em seguida, dirigir-se a uma farmácia credenciada, identificada pela placa "Aqui tem Farmácia Popular", com um documento de identidade. Estão disponíveis medicamentos para pressão alta, diabetes, asma, anticoncepcionais, e fraldas geriátricas. Participantes do Bolsa Família podem acessar benefícios extras.



