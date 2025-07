Saiba como vai funcionar a cobrança do estacionamento da Rodoviária de Brasília

Nos próximos dias, o estacionamento da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, passará a ser tarifado. Os valores vão variar entre R$ 7 e R$ 12 por hora, e totens de pagamento serão instalados. Pacotes diários e mensais também estarão disponíveis.



A concessão, parte da iniciativa privada desde junho, prevê um investimento de R$ 120 milhões na infraestrutura ao longo de 20 anos. Segundo o Consórcio Catedral, os veículos estarão seguros durante o uso do estacionamento, que abrange áreas próximas aos shoppings e ao Conic.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!