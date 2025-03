Saiba como vai funcionar captação de água do maior sistema de drenagem

O Drenar DF foi inaugurado para melhorar a captação de águas pluviais em Brasília . Com um investimento de R$ 180 milhões, o projeto duplica a capacidade da drenagem, abrangendo quase 8 km de tubulação e 291 bocas de lobo desde o Estádio Mané Garrincha até a L4 Norte, aliviando os impactos das chuvas nas quadras iniciais da Asa Norte.



Além disso, foi inaugurado o Parque Internacional da Paz no Setor de Embaixadas Norte, oferecendo uma nova opção de lazer. As próximas fases do projeto estão em aprovação, visando atender também as quadras finais da Asa Norte. Um dos responsáveis pelo projeto destacou a importância de prevenir alagamentos na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!