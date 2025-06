Saiba em que situações bombeiros orientam a saída do carro em casos de acidentes

Na Epia Sul, uma motorista de aplicativo tentou acessar a cabine de seu carro tombado após ser atingido por um caminhão. Seguindo a orientação do responsável pelo guincho, ela subiu pela janela para puxar o freio de mão e evitar que o carro deslizasse. Dentro do veículo, duas crianças foram resgatadas sem ferimentos.



O Corpo de Bombeiros destacou que é perigoso retornar a um carro acidentado e recomendou aguardar auxílio especializado. A motorista, também enfermeira, demonstrou preocupação sobre volver ao trabalho após o incidente.



