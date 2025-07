Saiba os cuidados essenciais com os veículos para viajar com segurança

Com a chegada das férias escolares, o movimento nas rodovias e nos terminais rodoviários do Distrito Federal aumenta significativamente. Para garantir viagens seguras, é crucial realizar uma revisão nos veículos, focando em freios, suspensão e sistema elétrico.



Em outubro do ano passado, um acidente com um ônibus clandestino na BR-070 resultou em cinco mortes. Letícia Pineschi, conselheira da Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros, destacou a importância de identificar empresas regulares.



"Desconfie de empresas que não partem do terminal rodoviário e não emitem nota fiscal", apontou. A segurança nas estradas depende de escolhas informadas e precauções adequadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!