Saidão de Dia dos Pais: 1.758 presos do DF recebem liberação até 11 de agosto

A partir desta quinta-feira (7) até 11 de agosto, 1.758 presos do Distrito Federal receberão liberação temporária para comemorar o Dia dos Pais. Essa é a quinta saída temporária de 2025 e inclui 65 mulheres.



A Secretaria de Administração Penitenciária alerta que aqueles que não retornarem poderão ser considerados foragidos e a população pode denunciar casos em que detentos não voltem às unidades prisionais após o período permitido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!