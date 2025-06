Sansão, onça mais velha do mundo, morre aos 25 anos de causas naturais em Goiás

Sansão, a onça pintada mais velha registrada, morreu aos 25 anos no Instituto Nex, em Corumbá, Goiás. Na natureza, as onças vivem entre dez e 15 anos, enquanto em cativeiro podem alcançar de 17 a 20 anos. Sansão, que chegou filhote ao instituto com suas irmãs, manifestou sinais de envelhecimento como dificuldades de locomoção e perda de visão.



Medicações e adaptações no recinto foram adotadas para garantir sua qualidade de vida. O Instituto Nex, localizado a 80 km de Brasília , abriga uma variedade de felinos e está aberto à visitação pública.



