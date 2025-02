Santa Maria celebra 33 anos e recebe o RECORD nas Cidades neste sábado

Santa Maria celebra 33 anos de história enquanto se prepara para receber o evento RECORD nas Cidades, que acontece neste sábado (22). Conhecida por seu comércio em expansão e moradores acolhedores, a cidade é um exemplo de crescimento e hospitalidade. A moradora Regina Lúcia expressa amor pelo local onde vive desde sua fundação. Giovani Teixeira é lembrado por sua contribuição ao vender picolés na região há muitos anos. Dois jovens empreendedores, Felipe Morum e Thiago Morum, abriram uma cafeteria para oferecer opções de cafés mais elaborados à comunidade. O evento contará com prestação de serviços e sorteio de prêmios, reforçando o compromisso de Santa Maria com o desenvolvimento e a inovação.



