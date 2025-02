Santa Maria recebe o evento RECORD nas Cidades com prêmios e atrações imperdíveis

No próximo sábado (22), Santa Maria receberá o evento RECORD nas Cidades. O administrador Josiel França destacou que a cidade tem feito importantes avanços em saúde, com a construção de novas UBS e a transformação de um posto policial em centro de saúde. A segurança foi reforçada com a instalação de iluminação LED nas áreas mais escuras. Na educação, uma nova creche será inaugurada, enquanto a mobilidade urbana será beneficiada com a construção de uma nova marginal e a ampliação do BRT, tornando-o o maior do Distrito Federal. Além de prêmios que podem chegar a R$ 15 mil, o evento contará com a participação da comunidade e apresentações locais. Participantes, como o jovem jogador Isaac do Brasiliense, são exemplos do potencial e crescimento da região.



