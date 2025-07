Sargento da PM é filmado agredindo mulher durante briga de trânsito no DF

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal foi filmado agredindo uma mulher durante uma briga de trânsito em Taguatinga. O incidente ocorreu em 20 de maio. A vítima relatou que o policial a agrediu após um desentendimento na entrada do prédio onde ele reside.



Após as agressões, ela foi atendida por outros policiais e registrou ocorrência na 15ª DP. A PM informou que o policial foi afastado temporariamente das funções e teve o porte de arma suspenso. A corporação também destacou seu compromisso com a capacitação de seus membros para tratar sobre violência doméstica e reforçou que repudia qualquer tipo de violência contra a mulher.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!