Saúde do DF realiza busca ativa por casos de sarampo e rubéola

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal iniciou uma campanha nacional de busca ativa por casos suspeitos de sarampo e rubéola, conhecida como Dia S. A ação se concentra em unidades de saúde e escolas, locais onde a vigilância é necessária devido à vulnerabilidade das crianças. Em 2025, 21 casos de sarampo já foram confirmados na região.



A prevenção é realizada através da vacina tríplice viral, indicada para indivíduos até 29 anos, com doses adequadas dependendo da faixa etária. É crucial verificar o cartão de vacinação, especialmente para crianças menores de cinco anos e pessoas com imunidade comprometida. O sarampo é transmitido por secreções respiratórias e pode ser confundido com uma gripe forte, evoluindo para sintomas como manchas vermelhas e coceira.



