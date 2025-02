Secretário de Esporte destaca transmissão do Candangão BRB 2025 pela RECORD Brasília

O Secretário de Esporte do Distrito Federal, Renato Junqueira, elogiou a transmissão do Candangão BRB 2025 feita pela RECORD Brasília. O secretário parabenizou o time, incluindo os comentaristas e os responsáveis pelas reportagens, enfatizando que a emissora encontrou sua força no esporte. Ele também destacou a parceria com a Federação de Futebol do Distrito Federal e outros colaboradores que contribuíram para deixar os estádios aptos a receber os jogos.



A segunda fase do campeonato acontece neste sábado (25), às 11h, do Defelê para Real Brasília e Brasiliense. Ceilandense e Ceilândia se encontram às 15h30, no Serejão, e Legião e Gama, às 16h, no Bezerraão.