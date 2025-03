Secretário de Obras fala sobre andamento das obras de recuperação em Taguatinga (DF)

Valter Casimiro, secretário de Obras, anunciou um investimento de R$ 45 milhões na recuperação da Avenida Helio Prates, em Taguatinga (DF). As obras incluem calçadas e a drenagem utilizando o método não destrutivo, que será instalado para reduzir intervenções no trânsito.



As obras ocorrem à noite para causar menos impacto, já que a avenida é usada por cerca de 60 mil motoristas diariamente. "Optamos por trabalhar à noite para não atrapalhar o fluxo intenso do dia", explicou Casimiro.



