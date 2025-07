Secretário de Saúde fala sobre novo programa para ampliar tratamento oncológico no DF

O governo lançou o programa "Câncer não Espera" para melhorar o acesso a diagnósticos e tratamentos contra o câncer no Distrito Federal. Com parceria da rede privada, a iniciativa visa mais de 1.300 novos atendimentos.



Juracy Cavalcante, secretário de Saúde do DF, destaca que o Brasil espera 709 mil casos de câncer anuais de 2023 a 2025. A triagem no Hospital de Base e uma cartilha informativa são parte do esforço para reduzir a fila de pacientes, atualmente com cerca de 500 pessoas.



