Senac abre 1.800 vagas para cursos profissionalizantes de culinária em todo o país

O Senac abriu 1.800 vagas para cursos gratuitos de culinária em todo o país, com 30 vagas no Distrito Federal para cozinheiro, pizzaiolo e salgadeiro. As inscrições estão disponíveis no site até 16 de maio e serão por ordem de inscrição.



As aulas são presenciais e voltadas para quem recebe até dois salários mínimos. É necessário apresentar documentos no ato da matrícula, e quem já se inscreveu e faltou a um curso anterior não poderá participar. É importante preencher o formulário de inscrição corretamente para não ser desclassificado.



