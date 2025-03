“Sentimento de indignação”, diz mãe de bebê que sofreu queimaduras nos pés em creche

Uma mãe acusa uma creche particular, conveniada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de negligência após seu filho, André, de 1 ano e 4 meses, sofrer queimaduras graves nos pés. O acidente ocorreu no parquinho da escola que possui piso de EVA, suspeito de ter aquecido excessivamente ao sol.



A creche informou que o acidente ocorreu em área parcialmente coberta, porém a mãe levantou dúvidas sobre a explicação, ao notar que o local parece protegido nas fotos divulgadas pela instituição. A mulher também expressou seu descontentamento com a comunicação da escola que, segundo ela, foi falha. “Sentimento de indignação”, desabafa após recordar o ocorrido.



A instituição afirmou que a criança foi prontamente atendida e que iniciou uma investigação interna rigorosa para apurar as circunstâncias exatas do ocorrido. A polícia civil está investigando o caso, que foi registrado como lesão corporal. Já a Secretaria de Educação está acompanhando o caso e fiscalizando as condições da escola.



