Sessão solene em homenagem ao Dia da Imprensa é realizado pela Câmara Legislativa

A Câmara Legislativa do Distrito Federal realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia da Imprensa. A deputada distrital doutora Jane propôs a homenagem para reconhecer a relevância da imprensa no Brasil e o papel dos profissionais de comunicação na democracia.



O evento destacou as contribuições de jornalistas pela liberdade de expressão e combate à desinformação. No Brasil, o dia 1º de junho foi escolhido para marcar o início da circulação do jornal Correio Braziliense em 1808. Além disso, o evento prestigiou várias trajetórias de profissionais homenageados, incluindo jornalistas locais que já receberam essa honraria em anos anteriores.



