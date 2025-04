Sete pessoas são presas por envolvimento em esquema de tráfico entre Goiás e DF

Uma operação da Polícia Civil desmantelou um esquema de tráfico de drogas entre Luziânia (GO) e Distrito Federal, e prendeu sete pessoas. Após dez meses de investigação, a polícia identificou uma rede que usava motoristas disfarçados de entregadores para distribuir drogas, principalmente para adolescentes do Sudoeste.



Durante investigação, foram 23 traficantes presos. As apreensões incluíram maconha, cocaína e drogas sintéticas. Os suspeitos enfrentam acusações de tráfico interestadual, podendo pegar até 15 anos de prisão. Denúncias anônimas continuam a ser incentivadas pelo telefone 197.



