Sites falsos de inscrição para o Enem enganam candidatos e cobram taxa de R$ 85

Em Taguatinga (DF), uma mãe quase foi vítima de um golpe ao tentar inscrever sua filha no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Após efetuar o pagamento de uma taxa via PIX em um site falso que imitava o Inep, ela recebeu um pedido de pagamento de uma taxa de regionalidade.



Desconfiada, pesquisou na internet e identificou a tentativa de fraude, registrando um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O Inep alerta sobre a importância de usar apenas o site oficial para inscrições e recomenda o aplicativo GOV para uma segurança reforçada. "É essencial estar atento a esses golpes", alerta a mãe.



