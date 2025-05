SLU comemora Dia do Gari com ponto facultativo no DF nesta sexta

Nesta sexta-feira, 16 de maio, é celebrado o Dia do Gari e os profissionais do SLU (Serviço de Limpeza Urbana) terão um dia de folga em reconhecimento ao seu trabalho. O governador Ibaneis Rocha declarou ponto facultativo para os trabalhadores da limpeza urbana no Distrito Federal. Uma festa em homenagem aos trabalhadores ocorrerá no Distrito de Limpeza Norte a partir das 10h. O GDF pede à população que colabore com o descarte adequado do lixo, pois não haverá coleta.



