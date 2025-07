SLU pede ajuda da população após acúmulo de lixo após Eixão do Lazer, em Brasília

Imagens do Eixão de Lazer, em Brasília, revelam um acúmulo de lixo após um evento recente. Críticas apontam para a responsabilidade dos frequentadores em manter o local limpo. Comerciantes, como operadores de food trucks, são especialmente mencionados por deixarem resíduos.



A administração e o serviço público, como o SLU, realizam esforço contínuo na remoção desses detritos. Foi enfatizado que o governador Ibaneis Rocha autorizou o funcionamento no local, mas a colaboração dos usuários é essencial para evitar a revogação dessa permissão.



