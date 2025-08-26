Sobrevivente de capotamento que deixou uma pessoa morta no DF presta depoimento

A Polícia Civil do Distrito Federal deve ouvir, nesta terça-feira (26), o depoimento de Elaine Teotônio, uma das passageiras do carro que capotou na Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento) na última quinta-feira (21). O acidente deixou uma jovem de 22 anos morta e outras cinco pessoas feridas. O motorista, Flávio, de 23 anos, e quatro ocupantes permanecem internados.



Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo fazia manobras arriscadas no trânsito. A polícia apura se os ocupantes haviam consumido álcool antes do acidente, já que todos retornavam de uma festa. O carro estava acima da capacidade permitida e uma das passageiras não usava cinto de segurança — fator apontado como determinante para a morte.



