Suspeito de homicídio e furtos a joalherias é capturado no DF após quatro anos foragido

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem que estava foragido há quatro anos. Ele é suspeito de integrar uma associação criminosa especializada em furtos a joalherias e lojas de celulares. O indivíduo foi localizado em Samambaia após investigação da delegacia de Santo Antônio Descoberto, no Entorno do DF.



Contra ele havia dois mandados: um por homicídio e outro por furto qualificado e associação criminosa. O homem também é apontado como responsável por furtos em shoppings dos estados do Ceará, São Paulo e no Distrito Federal.



