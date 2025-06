Suspeito de latrocínio é preso após esfaquear vítima e ser denunciado pela própria mãe

Um jovem de 21 anos foi assassinado durante um roubo no Recanto das Emas, no Distrito Federal. Durante a madrugada, três suspeitos abordaram a vítima e um deles a esfaqueou. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A prisão dos criminosos contou com a ajuda da mãe de um dos envolvidos, que, ao notar manchas de sangue nas roupas do filho e encontrar a faca usada no crime, denunciou o caso à polícia.



Além dos três suspeitos presos, um quarto homem foi detido, identificado como receptador, que comprou a bicicleta da vítima por apenas R$ 110 — o objeto é avaliado em cerca de R$ 1.500.



O crime gerou grande comoção na comunidade pela violência e pela quantia irrisória pela qual o bem foi vendido. O delegado responsável destacou a rápida elucidação do caso como uma resposta à sociedade.



