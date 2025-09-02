Tecnologia de monitoramento em tempo real dos ônibus gera reclamações no DF
Motoristas também relataram que as adaptações necessárias podem causar lentidão temporária nas viagens
Em julho, um novo sistema de telemetria foi implementado nos ônibus do transporte público do Distrito Federal. O sistema permite o monitoramento da velocidade e localização dos veículos. Passageiros relataram atrasos e superlotação após a mudança.
Motoristas afirmaram que as adaptações necessárias podem causar lentidão temporária nas viagens. O secretário de Transporte informou que os problemas ocorrem principalmente em horários de pico e não estão relacionados ao novo sistema.
