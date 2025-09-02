Logo R7.com
Tecnologia de monitoramento em tempo real dos ônibus gera reclamações no DF

Motoristas também relataram que as adaptações necessárias podem causar lentidão temporária nas viagens

Balanço Geral DF|Do R7

Em julho, um novo sistema de telemetria foi implementado nos ônibus do transporte público do Distrito Federal. O sistema permite o monitoramento da velocidade e localização dos veículos. Passageiros relataram atrasos e superlotação após a mudança.

Motoristas afirmaram que as adaptações necessárias podem causar lentidão temporária nas viagens. O secretário de Transporte informou que os problemas ocorrem principalmente em horários de pico e não estão relacionados ao novo sistema.

