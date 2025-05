Telespectadora de 72 anos ganha festa surpresa com tema RECORD Brasília

Elza Damacena, de 72 anos, teve uma festa surpresa com o tema da RECORD Brasília, organizada por sua filha Michele Damacena e a cunhada. Fã fiel da emissora, Elza não perde programas ou telejornais.



A decoração da festa incluía fotos dela e dos apresentadores Henrique Chaves e Fred Linhares. Sua paixão pela RECORD começou quando estava grávida de Michele. "Fiquei muito feliz, não sabia de nada", disse Elza emocionada com a surpresa.



