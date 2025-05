Tiroteio em bar na Cidade Ocidental (GO) resulta em um morto e um ferido

Um homicídio ocorreu na porta de um bar na cidade Ocidental (GO) na noite do último sábado (10). O dono do bar, Reginaldo de Oliveira, foi baleado três vezes no pescoço e morreu no local. Um segundo homem foi atingido no abdômen e levado ao hospital com vida.



Durante a perícia, foram encontrados drogas, dinheiro, celulares e uma arma caseira dentro do estabelecimento. A polícia abriu uma investigação sobre o caso e continua apurando os fatos para identificar e prender o responsável pela execução.



