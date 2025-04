Tiroteio no DF: o que se sabe sobre o crime que deixou dois mortos em Ceilândia

A Polícia Civil investiga um tiroteio que resultou na morte de Thaís Cristinnie Lopes Bonfim e Walisson Matheus Fagundes Valentim e deixou uma terceira pessoa gravemente ferida. O incidente começou com uma briga por ciúmes em um bar na região de Ceilândia.



Entre 15 e 20 tiros foram disparados de dois carros, um Palio e uma Hilux. Matheus Fernandes Macedo é considerado foragido e dirigiu a caminhonete com os corpos até a Ponte Alta do Gama antes de fugir com a ajuda de um casal ainda não identificado. A polícia busca entender a motivação do crime e procura novas evidências.



