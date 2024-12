Trabalho dos cães farejadores da PM vira referência e ganha destaque internacional

O trabalho do BPCães (Batalhão de Policiamento com Cães) da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) tem ganhado destaque em eventos internacionais. De varreduras cotidianas e apreensão de drogas até detecção de explosivos em áreas de risco, os cães recebem treinamento desde filhotes. Os animais, também chamados de K9, são capazes de identificar quantidade mínimas de material explosivo, dando uma resposta rápida a possíveis ameaças.