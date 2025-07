Trânsito em Brasília tem mudanças por eventos culturais durante o fim de semana

O Detran anunciou mudanças no trânsito em Brasília para este final de semana devido a eventos culturais e gravações. Na Asa Sul, as vias serão interditadas no domingo a partir de 12h por conta da filmagem na altura da 506 Sul, desviando o trânsito para a W4 Sul.



No Setor de Clube Sul, as interdições ocorrem de sexta a domingo devido a um festival anual, com bloqueios em rotatórias de acesso. O Eixo Monumental terá restrições de trânsito no domingo pela manhã devido a uma corrida, com interdições até 12h.



