Três pessoas são presas por venda ilegal de dados pessoais e do governo

Policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos prenderam três pessoas durante uma operação contra a comercialização de dados sigilosos. O grupo utilizava uma plataforma, acessada por 40 mil usuários, para vender informações do governo e cidadãos por R$ 100 por consulta. Com os suspeitos foram encontrados equipamentos eletrônicos, carros de luxo e R$ 108 mil em espécie. As prisões aconteceram no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a pena pode chegar a 17 anos.



