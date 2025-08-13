Trio é preso em ação da Polícia Civil contra furto de estepes no Distrito Federal

A Polícia Civil prendeu três integrantes de um grupo especializado em furtos dentro de veículos no Distrito Federal. Os suspeitos atuavam em diversas regiões, como Plano Piloto, Samambaia, Ceilândia, Águas Claras e Taguatinga, vendendo os materiais furtados na Feira dos Importados. A investigação, que durou dois meses, ainda busca identificar mais receptadores envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!