Trio é preso em ação da Polícia Civil contra furto de estepes no Distrito Federal

Os suspeitos atuavam em diversas regiões da capital e vendiam os materiais furtados na Feira dos Importados

Balanço Geral DF|Do R7

A Polícia Civil prendeu três integrantes de um grupo especializado em furtos dentro de veículos no Distrito Federal. Os suspeitos atuavam em diversas regiões, como Plano Piloto, Samambaia, Ceilândia, Águas Claras e Taguatinga, vendendo os materiais furtados na Feira dos Importados. A investigação, que durou dois meses, ainda busca identificar mais receptadores envolvidos.

