UnB divulga lista de aprovados pelo PAS; matrículas vão até esta terça

A lista dos aprovados no PAS (Programa de Avaliação Seriada) da UnB (Universidade de Brasília) foi divulgada. Os novos estudantes devem realizar a matrícula entre às 10 horas desta segunda-feira (10) e às 18 horas desta terça-feira (11). O registro acadêmico pode ser feito através do portal da UnB na seção Agenda do Calouro. É importante que todos os documentos sejam enviados corretamente para garantir a vaga. Em caso de dúvidas, a direção da universidade pode ser procurada para assistência.