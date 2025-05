UnDF abre vagas para novos cursos de economia, psicologia e nutrição em 2025

A UnDF (Universidade do Distrito Federal) oferecerá três novos cursos em 2025: psicologia, nutrição e economia. Ao todo, serão 17 áreas de graduação com 740 vagas disponíveis. As inscrições são gratuitas e ocorrem de 3 a 18 de maio pela internet. A seleção será baseada na nota do Enem entre os anos de 2020 a 2024, permitindo que o candidato escolha a nota a ser utilizada.



Os candidatos poderão concorrer por ampla concorrência ou por meio de sistemas de cotas que incluem vagas reservadas para estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, além de negras, indígenas e quilombolas.



