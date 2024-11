Unidade móvel do Hospital Veterinário Público leva atendimento gratuito ao Gama

Moradores do Gama, no Distrito Federal, poderão levar cães e gatos de estimação para atendimento gratuito. A unidade móvel do Hospital Veterinário Público está na administração regional da cidade para realizar coletas para exames de sangue, além de curativos simples, aplicação de medicações e orientações educacionais para tutores. Dez senhas serão entregues todos os dias a partir das 8h.