Universitária denuncia racismo em grupo de mensagens de alunos no DF

Érica Jaislane, aluna de engenharia de software de uma faculdade particular do Distrito Federal, afastou-se do curso por 90 dias por motivos psicológicos, após ser vítima de manifestações que considera racistas em um grupo de mensagens de alunos da instituição.



A jovem destacou que as mensagens incluíam figuras racistas, como a de um homem negro comparado a um primata, com frases como "nego não evolui". Érica denunciou o caso à direção da universidade e à polícia. "O que machuca não é a gritaria das pessoas que são ruins, e sim o silêncio dos bons", afirmou a estudante.



A instituição confirmou que os envolvidos foram punidos segundo o regimento interno. O caso foi registrado como injúria racial na delegacia local. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção DF, repudiou as ações, destacando que reavivam feridas históricas e afrontam princípios de igualdade e respeito.



