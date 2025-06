Vazamento de cano em Valparaíso de Goiás deixa 40 famílias sem água há quatro dias

Os moradores de condomínio em Valparaíso de Goiás enfrentam a falta de água há quatro dias, causada por vazamento em um cano. O desperdício é evidente, enquanto as casas permanecem sem fornecimento. A Saneago, acionada pelos residentes, já esteve no local e desligou o registro geral, mas o problema persiste.



"É uma situação bem caótica", afirma um dos moradores. Outro residente expressa preocupação: "Estou sem água até para beber e isso afeta minha saúde." A empresa informou que suas equipes estão trabalhando para resolver o vazamento e espera-se que o abastecimento seja restabelecido em até 24 horas.



