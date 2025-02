Veja momento do resgate de égua que caiu em cratera causada pela chuva no DF

Uma égua caiu em uma cratera com uma carroça durante um temporal nessa terça-feira (21), na região do Assentamento 26 de setembro, no Distrito Federal. O incidente foi registrado e viralizou nas redes sociais. O animal foi resgatado por um morador e passa bem. Uma moradora do local, relatou a situação precária da infraestrutura, destacando as dificuldades enfrentadas pela comunidade. Equipes da administração regional estão no local para realizar melhorias na área afetada pela chuva.