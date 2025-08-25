Velórios de vítimas de acidente na DF-290 ocorrem no Campo da Esperança, em Brasília

Nesta segunda-feira (25) acontecem os velórios de quatro vítimas do acidente ocorrido no fim de semana na rodovia DF-290. Um carro com cinco ocupantes, todos trabalhadores da construção civil, colidiu com um caminhão próximo ao Gama.



Marcos Valdez Cardoso, de 28 anos, e João Carlos Guimarães, de 41 anos, serão velados no cemitério Campo da Esperança. As outras duas vítimas, Antônio Carlos Nascimento e Luiz Fernando, serão sepultadas em Piauí e Bahia, respectivamente. O motorista do caminhão e um dos ocupantes do carro estão hospitalizados em estado grave.



