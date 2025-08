Viaduto Israel Pinheiro, na EPTG, tem tráfego liberado após conclusão de obras

O viaduto Israel Pinheiro foi liberado para o tráfego nesse final de semana após a conclusão das obras iniciadas em 5 de abril. A primeira etapa terminou em 25 de maio e a segunda fase foi concluída dentro do prazo previsto no final de julho. O tempo adicional foi necessário para limpeza e sinalização. Com a reabertura, o fluxo na entrada de Águas Claras voltou ao normal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!