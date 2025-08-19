Vira-lata caramelo protagoniza campanha da Neoenergia sobre riscos da rede elétrica

A Neoenergia lançou uma campanha chamada "Amigo de Verdade", com o vira-lata caramelo como parceiro. A iniciativa busca orientar sobre os riscos relacionados à rede elétrica para prevenir acidentes.



O personagem Max acompanhará um eletricista em situações cotidianas, reforçando, por exemplo, a necessidade de não soltar pipas perto de fiações. Só no primeiro semestre, foram 170 ocorrências de pipas presas à rede no Distrito Federal, afetando 40 mil moradores. A empresa também alerta sobre ligações clandestinas.



